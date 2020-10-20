التنمية المحلية: استعدادات مكثفة بالمحافظات للتعامل مع الأمطار.. وتشكيل لجان طوارئ

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك استعدادات مكثفة للتعامل مع الأمطار المتوقع سقوطها خلال موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد بداية من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد المقبل.

وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أنه تم تشكيل لجان طوارئ بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه تم تطهير الترع والمصارف.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم تطهير البلوعات استعدادًا لتصرف كميات ضخمة من مياه الأمطار، والتي بدأت بالفعل في شمال وجنوب سيناء.

وأكد أنه تشكيل لجان المرور على كافة الطرق بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتم مراجعة الصلاحيات الفنية لعربيات شفط المياه والتأكيد من أماكن تمركزها.

وفي ذات السياق قالت إيمان السيد، المشرف على مركز التنبؤات بوزارة الموارد المائية والري، إن بداية من غدًا الأربعاء ستبدأ ذروة التقلبات المناخية التي ستبدأ بالسواحل الغربية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يمتد هذا الطقس السيء ويصل ذروته أيضًا إلى مناطق الدلتا يوم الجمعة المقبل.

وأضافت "من المتوقع أن يمتد موجة الطقس السيء إلى القاهرة يوم السبت المقبل، ولكن دقة التنبؤات عادة ما تكون أعلى قبلها ثلاثة أيام".

وأشارت المشرف على مركز التنبؤات بوزارة الموارد المائية والري، إلى أنه تم تطهير المصارف والمخرات وتم إعلان حالة الطوارئ ومنع الإجازات خلال هذه الفترة، مستطردة "خلال الأيام القادمة سيتم التأكيد ما إذا كانت الأمطار ستسقط على القاهرة أم لا".

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