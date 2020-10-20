فشلت في بداية حياتها.. وزارت دكتور نفسي..يسرا تكشف أسرار في حياتها

Advertisements

تحدثت الفنانة يسرا عن معاناتها في بداية حياتها الفنية حيث لقبت بـ"النجمة المعلبة"، وذلك بسبب مشاركتها في عدد من الأعمال التي لم يتم عرضها وعندما عرضت لم تنجح.



وقالت يسرا من خلال استضافتها في برنامج "IT.S SHOW TIME"أن ذلك لم يؤثر بها، ولكنها بحثت عن أسباب الفشل الذي تعرضت له، وعن كونها سفيرة النوايا الحسنة قالت أن هذا العمل لا تأخذ عليه مال ولكن يوجد به الكثير من الشغل ويشارك به عدد من الفنانين منهم هند صبري وعادل إمام.



وكشفت يسرا عن زيارتها لدكتور نفسي، وذلك عام 1982، بسبب تعرضها لأزمة نفسية لكونها شخص عصبي.