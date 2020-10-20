تعرف على ترتيب موسيماني لمسددي ضربات الجزاء في الأهلي





استقر المدرب الجنوب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على ترتيب مسددي ضربات الترجيح قبل مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا أمام الوداد المغربي.





ترتيب مسددي ضربات الجزاء في الأهلي





وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد حقق الفوز في مباراة الذهاب أمس والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بكازابلانكا بهدفين نظيفين.





من جانبه حدد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب بيتسو موسيماني، ترتيب مسددي ضربات الجزاء فى الأهلي.





وجاء الترتيب كالآتي: الأول هو التونسي على معلول ، والثاني وليد سليمان ، والثالث عمرو السولية ، والرابع محمد مجدى قفشة ويليه فى المرتبة الخامسة حسين الشحات.





ويتم اللجوء لضربات الترجيح حال انتهاء مباراة الإياب بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي بنفس نتيجة مباراة الذهاب لصالح الخصم.



