الليلة.. سليمان عيد يحتفل بزفاف ابنته

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفل الفنان سليمان عيد، بزفاف ابنته اليوم، وذلك اليوم 20 أكتوبر في أحد فنادق القاهرة بحضور عدد من نجوم الفن.

وشارك الفنان شريف باهر، عدد من صور الفرح عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتب قائلا: "فرح بنت الفنان سليمان عيد ".

وحضر عدد من نجوم الفن الفرح أبرزهم: الفنان حسام داغر، والفنان طاهر أبو ليلة، والفنان أحمد صبري.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سليمان عيد مشاركته في مسلسل "فلانتينو" في السباق الرمضاني الماضي.

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