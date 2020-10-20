في ذكرى وفاته.. قصة تبني العندليب لـ"عماد عبد الحليم" فنيًا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى وفاة المطرب عماد عبد الحليم، تمتع بحضور طاغي على المسرح، وكان تجاوب الجمهور معه تأشيرة عبوره القلوب والأذهان معًا.

بدأ المطرب عماد الدين علي، مشواره الغنائى منذ صباه، فعندما كان في الثانية عشر من عمره، وصل إلى أحد وكلاء الفنانين بالإسكندرية، مسقط رأسه، وتعاقد معه، وبدأ يغني في حفلات صغير، ليصرف على نفسه ويساعد أسرته الفقيرة على متطلبات الحياة.


تبناه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ومنحه اسمه، ليتحول من عماد الدين علي سليمان، إلى عماد عبد الحليم، وهو الاسم الفني الذي اشتهر به.

حكى عماد عبد الحليم، في أحد اللقاءات التليفزيونية معه، أن أسرته كانت فقيرة جدًا، وكانت بالكاد تمتلك قوت يومها، حتى أنه لم يكن يعرف شكل عبد الحليم حافظ، وكان يعرف صوته فقط من إذاعة أغنياته في الراديو، ولم تكن أسرته تمتلك ثمن الجورنال أو المجلات، ليتعرف على شكله حتى.

كان يغني في إحدى الحفلات التى كان يحييها، في حفل زفاف الطبيب الخاص للمطرب عبد الحليم حافظ، وسمعه العندليب الأسمر، وسارع إلى أخيه الأكبر، محمد علي سليمان، الذي كان يعمل ملَحنًا، وطلب أن يتبناه فنيًا وماديًا ومعنويًا.

عماد أنه لم يكن يعرف عبد الحليم حافظ عندما رآه فى الحفل، معللا ذلك بأنه لم تتوفر له أى وسيلة إعلام ليتعرف على شكل العندليب الأسمر.

تعد هذه الحفلة، التي أحياها عماد الدين علي سليمان، نقطة تحول في حياته الفنية، إذ إن تبني عبد الحليم حافظ له، جعل منه شيئًا آخر، فاستطاع عماد أن يحضر بروفات حليم، ويتعمق أكثر في عالم الغناء والموسيقى، إلى أن وصل لإحياء حفلات كبيرة، والتي كانت سبيله إلى التليفزيون والشهرة.

بعد وفاة عبد الحليم حافظ، شعر عماد بالوحدة الفنية، إذ كان يعتبر العندليب الأسمر أبيه الروحي، ولكنه استطاع إحياء ذكرى العندليب فى مسلسلين مختلفين، الأول بعنوان "الضباب"، والذي كان يحكى قصة يُتم العندليب والغربة التي كان يشعر بها دون أمه، أم الثاني، فهو مسلسل "العندليب الأسمر"، الذي كان يتناول قصة حياة عبد الحليم حافظ، وكان يجسد دور حليم.

أخبار تهمك

مرتضى منصور: مش بكون فرحان لما حد يتريق على الأهلي

منذ نصف ساعة

تعرف على ترتيب موسيماني لمسددي ضربات الجزاء في الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يُعلن موافقته على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري الأبطال

منذ 39 دقيقة

الأهلي يحسم مصير نجمه من العودة في الموسم المقبل

منذ ربع ساعة

نجم الأهلي يطلب المشاركة أساسيًا

منذ حوالي 3 ساعات

جلسة طارئة بين موسيماني وحسين الشحات

منذ 43 دقيقة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 13 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 11 ساعة

مشاداة بين مؤيدي ومعارضي مرشح "النور" في مؤتمر انتخابي بكفر الشيخ (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يومين

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

09:01 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

تعرف على ترتيب موسيماني لمسددي ضربات الجزاء في الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»