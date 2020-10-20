محافظ حفر الباطن يتفقد مراكز السلمانية والقلت والنظيم

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:39 م
الأمير منصور بن محمد بن سعد
الأمير منصور بن محمد بن سعد
الفجر السعودي
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تفقد الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم مراكز السلمانية و القلت و النظيم الواقعة غرب المحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمتابعة كل ما يهم المواطن، والوقوف على احتياجاته والوصول إليهم في أماكنهم، وبحث كل المتطلبات التنموية وتحقيقها.

 

وكان في استقبال محافظ حفر الباطن عند وصوله ، رؤساء المراكز وعدد من وجهاء المراكز والمواطنين , واستمع لشرح مفصل عن الاحتياجات والمطالبات التي تهم أهالي المراكز من الخدمات والمشروعات التنموية الحالية والمستقبلية.

 

وأكد الأمير منصور بن محمد خلال لقائه المواطنين مواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة  وتطلعاتها وتحقيق رؤية المملكة 2030.

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