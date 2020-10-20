تعرف على موعد عرض الحلقة 34 من مسلسل "الوجه الآخر"

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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بعد ساعات تُعرض الحلقة 34 من مسلسل "الوجه الآخر" على قناة CBC دراما ، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وتعاد الحلقة الساعة الثانية والنصف صباحاً والثانية عشر ظهراً على قناة cbc.

"الوجه الآخر " ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، أحمد سعيد عبد الغني، محمد علي رزق، أحمد سلامة، مادلين طبر، دنيا المصري، أيمن عزب، عماد رشاد، رانيا شاهين، مفيد عاشور، حنان سليمان، ومن تأليف فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش.

وتدور أحداث المسلسل حول الزوجين يحيى وسارة اللذان يواجهان صعوبة في الإنجاب، كما يتعرض يحيى لضغوط عالية تسبب في توريطه بعلاقة غرامية مع شقيقتها فرح، وبدء سارة رحلتها للبحث عن أختها فرح بعد تعرض والدهما للاغتيال بواسطة مجهول.

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