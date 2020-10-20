في لقاء نادر.. نعيمة الصغير تحكي عن سبب خشونة صوتها

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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة نعيمة الصغير، وهي واحدة من أبرز الفنانات في السينما المصرية، اللاتي استطعن تقديم أدوار الشر.



نعيمة الصغير عملت فى بدايتها كـ منولوجست مع زوجها محمد الصغير، ثم شاركا معًا فى العمل فى فرقة إبراهيم حمودة، بالإضافة إلى التحاقها بفرقة إسماعيل يس.



ظهرت نعيمة الصغيرة، في أحد البرامج الحوارية التي بثها التليفزيون المصري اواسط الثمانينات.



سبب خشونته هو أن أحد زميلاتها، بدافع الغيرة، دست لها مادة سامة في كوب الشاي، ولكن نظرا لبنيتها القوية نجت من الموت ولكن أثرت هذه المادة السامة على أحبالها الصوتية وأصبح صوتها أجش، كما نعرفه.



تركت نعيمة المسرح واتجهت للعمل في السينما في اواخر الأربعينيات، لم تهتم كثيرًا للعمل في التلفزيون بعد افتتاحه عام 1960 أو المسرح. ونظرا لبنيتها القوية حصرها المخرجون في أدوار الشر والأم القاسية والعجوز المتصابية.



قدمت أكثر من 185 شخصية بالسينما، على مدار مشوارها الذي استمر لأكثر من 40 عامًا، بعدما قدمت عددا كبيرا من أعمالها السينمائية والدرامية، إلى أن توفيت في 20 أكتوبر سنة 1991، عن عمر يناهز 83 عامًا.