لميس الحديدي: "لازم كلنا نحارب زرع حقن الإحباط داخل الشعب"

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها اليوم، على خلفية حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، قائلة: "كعادة الرئيس دائمًا يوجه كلامه للشباب حيث أوصاهم بالبلد خيرًا وبالوعي، لكن الرسالة الأهم التي يوجهها دائمًا في كثير من المحافل والمناسبات أن هذا البلد لا يمكن أن يسقط من عدو من الخارج، بل من الداخل.لذلك الوعي ثم الوعي"

وأضافت "الحديدي"، عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، مساء الثلاثاء، قائلة: "الحرب لم تعد معارك عدو مقابل عدو حتى معاك الجيوش شكلها إختلف، لكن المعارك الاهم هي معارك الدول عبر التشكيك والتقسيم، وفكرة الاحباط مهمة جدًا، أنك تزرع حُقن من الاحباط داخل الشعب والشباب والرجال والنساء، ونتذكر دائمًا مرحلة 1967 صحيح وقتها كان فيه سبب، لكن في السنوات العادية والاحوال العادية فيه موجة من التشكيك، مش بس التشكيك كمان الاحباط، وأنا اشعر أن الاحباط أخطر من التشكيك فالاحباط على طول يخليك موطي راسك عبر تصدير الاخبار السلبية ".

وإستطردت قائلة: "فيه ناس بتقول دائمًا إنتوا على طول بتقولوا الاخبار الايجابية.. نحن بنقول الحقيقة والواقع لما بيكون فيه إيجابيات بنقولها وسلبيات برضه بنقولها، ولما بيكون فيه مشاكل برضه بنقولها، لكن فكرة تصدير الاحباط والخبر السيء.. تخيل إنت كبني أدم تصحى الصبح، تلاقي خبر إسود هيبقى شكلك إزاي ؟ ".

وأكملت: "خلونا نحارب ده من جوانا الرئيس لما تحدث عن الوعي يقصد تفكر وتعي وحتى لما تشوف السوشيال ميديا تفكر وتعي ودي مهمة علينا كلنا في هذا الوطن "

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد، صباح اليوم الثلاثاء، حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالى 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة، وقدم الرئيس، التحية والتقدير والاعتزاز للأسر وأولياء أمور طلبة الكليات العسكرية.

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