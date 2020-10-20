أحمد موسى لـ أسامة هيكل:"أنت اللي بدأت.. ولا يليق إلقاء الاتهامات دون دليل"

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طالب الإعلامي أحمد موسى، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، توجيه الدعوة لجميع رؤساء المؤسسات القومية وليس عدد من الإعلاميين فقط بشأن توضيح الحقائق حول تصريحاته المسيئة للإعلام.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: " أطلب من الوزير توجيه الدعوة إلى إعلاميين في القنوات الفضائية، وأطلب توسيع الدعوة لتشمل رؤساء مجالس الإدارات والتحرير بالمؤسسات الصحفية".



وأضاف أن الأطراف الخارجية هي التي استغلت تصريحات وزير الدولة للإعلام وليس تصريحاته"، متابعا: "لا يليق بوزير الدولة للإعلام ان يقول أن هناك حملة ضده، وغير صحيح أننا نشارك في حملة ضده".



وتابع "أرفض تصريحات "هيكل" جملة وتفصيلا، وأدافع عن الإعلام المصري أمام الإعلام المعادي"، مؤكدا أنه لم يلق أحدا بالاتهامات ضد "هيكل".



وأكمل: "عندما يتحدث الوزير عن الحملات الموجة ضده لابد أن يكون معه دليل"، معقبًا: "ليس هناك تصفية حسابات مع أحد وهدفنا مصلحة الوطن".



واستطرد الإعلامي قائلًا: "يجب أن يعتذر أسامة هيكل عن الاتهامات التي وجهها لزملاؤه بدلا من توجيه الاتهامات"، موجها حديثه لـ هيكل قائلًا: "أنت اللي بدأت.. وإحنا ردنا".



وفي وقت سابق، قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إنه خلال الأيام الماضية حدث جدل كبير بين بعض الإعلامين حول "تصريحات له تم تفريغها بسياق مختلف عن سياقها".



وأضاف "هيكل"» في تصريحات عبر القناة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، الثلاثاء: "تعلمنا في الصحافة أنه يجب أن نسأل المصدر عن الموضوع فربما يكون هناك سوء فهم، وكان من الملفت للنظر هو دخول عدد من الزملاء الإعلاميين في الأمر دون أن يتحدث أحدهم إلى ليسألني عن مقصدي".



وتابع: "في المقام الأول أنا صحفي ويهمني جدًا مجال الصحافة وما نتحدث عنه الآن هو مستقبل الصحافة في مصر بشكل عام، فلقد أهدرنا العشر سنوات الماضية بسبب حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الدولة بشكل عام، ولم يكن هناك من يفكر في مستقبل الصحافة بشكل عام لسنوات طويلة".



وواصل: "تجاوز الأمر إلى أن اتهمني البعض بالعمل لحساب فصيل ما، وهو أمر عار من الصحة وأنفيه جملة وتفصيلًا. لكن بعد استماعي لكلمات السيد الرئيس بأن إلقاء العبارات الجذافية أكثر خطرًا على الشعوب من الحروب فكرت في عمل هذا لدعوة زملائي الأعزاء الذين هاجموني".



وقال: "أدعو الأستاذ خالد صلاح والأستاذ دندراوي الهواري والأستاذ أحمد موسى والأستاذ وائل الإبراشي وغيرهم ممن شاركوا في الحملة للاجتماع غدًا الأربعاء في مقر وزارة الدولة للإعلام بجاردين سيتي الساعة الواحدة ظهرًا دون تسجيل اللقاء".



وأضاف: "ليسألوني عما يريدون فربما هناك أمور ليست واضحة أمامهم ويمكنني توضيحها لهم بالأرقام والإحصائيات وسنتحدث عن سياسة الوزارة في إطار الدستور الحالي".



وتابع: "الوضع الحالي في مصر لا يحتمل استغلال الأطراف الخارجية في ضرب الأمن القومي المصري. وإذا كان أحدهم لن يستطيع الحضور في الموعد يمكنه محادثتي وأنا مستعد لمقابلته بمفرده في توقيت يناسبه حيث يهمني فهمهم للحقيقة قبل تحدثهم".



كان عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير هاجموا "هيكل" بعد تصريحاته حول نسب قراءة الصحف ومشاهدة القنوات التلفزيونية، ودعوته إلى مراعاة فئة الشباب.

