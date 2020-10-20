تعرف على قائمة المرشحين لأفضل مهاجم في قائمة فريق الأحلام

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن أسماء المهاجمين المرشحين للتواجد في تشكيل فريق الأحلام في تاريخ كرة القدم.

وكانت الملجة قد أعلنت منذ فترة عن إلغاء حفل توزيع جائزة الكرة الذهببة لهذا العام 2019/2020 وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات.

كما أعلنت المجلة منذ فترة بشكل رسمي أنه في ظل غياب الكرة الذهبية هذا الموسم سيتم البدء في اختيار التشكلية التاريخية لكرة القدم.

وجاءت قائمة المهاجمين المرشحين للتواجد في فريق الأحلام كالآتي: 

" كريستيانو رونالدو، دينيس بيركامب، يوهان كرويف، كيني دالجليش، إيزيبيو، ساندور كوسيتش، جيرد مولر، روماريو، ماركو فان باستن، وجورج وايا".

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