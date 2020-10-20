الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا استعدادًا لموقعة الوداد بإياب نصف نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا ابتداءً من غدٍ ‏الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الوداد المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.‏

ويخوض الأهلي مرانه في الخامسة عصر غدٍ على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يعلن الجهاز ‏الفني قائمة الفريق للدخول في معسكر يستمر لمدة 48 ساعة قبل المواجهة المرتقبة أمام الوداد.‏

ويجري الأهلي مسحة طبية غدًا على هامش المران، وفقًا للبروتوكول الطبي للاتحاد الإفريقي لكرة ‏القدم.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد مساء يوم السبت ‏الماضي على ملعب محمد الخامس، واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم، بعد فترة راحة استمرت ‏يومين عقب العودة من المغرب استعدادًا لمباراة العودة.‏

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