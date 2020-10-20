"فقدان في الذاكرة وارتجاج في المخ".. أول ظهور للبلوجر مروة حسن

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تحدثت البلوجرز مروة حسن الوقت الذي تعرضت له لحادث،وتغيبت عن مواقع التواصل الاجتماعي والذي يعد أول ظهور لها عقب تعرضها لحادث.



وقالت "حسن" أنها فقدت الذاكرة، بسبب تعرضها لإرتجاج في المخ، بسبب حادث سيارة تعرضت له عقب عودتها من الساحل الشمالي،وإصابة ابنها الرضيع ولكنه أصبح بخير وهي مازالت تعاني من آثار الحادث.



وشكرت مروة حسن، كل من سأل عليها، في أزمتها التي أثرت عليها في الفترة الأخيرة عقب تعرضها لحادث سيارة مع شقيقها ونجلها.