سعد المطعني يوجه رسالة للشاب المسيئ لإذاعة القرآن الكريم

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق الإذاعي الكبير سعد المطعني، مذيع في إذاعة القرآن الكريم، على الفيديو المسيئ لإذاعة القرآن الكريم، قائلًا: "الشاب الذي قام بالفيديو لا يعرف قيمتها ولا يتابعها"، موجهًا حديثه إلى الشاب: "استمع إلى إذاعة القرآن الكريم بعقل واعي"، مؤكدًا أن الشاب لم يكن منصفًا فيما قلده، ولم يفهم قولبة التترات بإذاعة القرآن الكريم.

وأكد "المطعني"، مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن إذاعة القرآن الكريم هي أحد الأذرع الإعلامية الهامة التي أنشأت على أرض الكنانة، وأن إذاعة القرآن الكريم هي أم إذاعات القرآن الكريم على مستوى العالم العربي والإسلامي، وتمثل قيمة مصر التنويرية والحضارية.

وأضاف أن إذاعة القرآن الكريم ضابطة للسلوك، وتدار من أساتذة متخصصين من الأزهر، وأن جميع مذيعي إذاعة القرآن الكريم من حملة الدكتوراة والماجستير من التخصصات المختلفة.

وشدد الإذاعي، على أن إذاعة القرآن الكريم كيان عظيم يحمل اسم القرآن الكريم، وعلم الدنيا كلها قراءة القرآن الكريم، منوهًا بأن هذه الواقعة أكدت أن إذاعة القرآن الكريم لها عشاقها ومحبيها، وأبرزت معدن الشعب المصري العظيم.

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قالت دار الإفتاء المصرية إن إذاعة القرآن الكريم تصدح بتلاوات قراءات القرآن الكريم المتواترة بصوت كبار القراء في العالم العربي والإسلامي فتزكي الأنفس وترتقي بالأرواح.

وأوضحت الدار عبر الفيسبوك: لم تقتصر الاذاعة رسالتها على نشر تلاوة القرآن الكريم، بل بثت كذلك وبشكل متواصل برامجَ التفسير والفقه والفتاوى والأخلاق وكل ما يهم المسلم في دينه وسلوكه وأخلاقه.

وتابعت أن إذاعة القرآن الكريم بمثابة مدرسة تربوية متكاملة داخل كل بيت ومحل عمل ووسيلة انتقال ومواصلات، حتى كونت رصيدًا من الثقة والحب في قلب كل مسلم لا ينكره أحد، وارتبطت جماهير الأمة الإسلامية الغفيرة بعلماء المنهج الوسطي في كل بلد عن طريق إذاعة القرآن الكريم.

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