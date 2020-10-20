الإمارات ترحب باقتراب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:17 م
الامارات
الامارات
وكالات
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رحبت دولة الإمارات العربية بالتفاهم بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتراب من رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

 

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات في بيان لها عن تأييدها لكافة الجهود المبذولة لاستكمال إجراءات رفع اسم السودان من هذه القائمة، مؤكدة دعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره ورخائه، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في التنمية والازدهار والاستقرار.

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