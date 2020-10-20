ART تشارك في مهرجان الجونة السينمائي بفيلم الافتتاح وجائزة 10000 دولار









للعام الثالث على التوالي، تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART في رعاية "منصة الجونة السينمائية" التي تقام كل عام ضمن فعاليات "مهرجان الجونة السينمائي الدولي".





وتقدم قنوات ART جائزة قدرها ١٠ آلاف دولار، لأحد مشروعات الأفلام المشاركة في المنصة، والتي تبدأ فعالياتها في الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ أكتوبر الجاري.

وتهدف "منصة الجونة السينمائية" إلى خلق مساحة إبداعية للأفراد والأسواق السينمائية، وتطوير وتمكين صناع الأفلام العرب ومساعدتهم لإيجاد الدعم الفني والمالي اللازم، كما توفر المنصة ورشا سينمائية وندوات ومحاضرات وموائد حوار مع خبراء في صناعة السينما، وبناء شبكات تواصل تساعدهم على إنجاز مشاريعهم.





من ناحية أخرى تشارك قنوات ART أيضا هذا العام في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي ينطلق يوم ٢٣ أكتوبر الجاري بفيلم الافتتاح "الرجل الذي باع ظهره" والذي شاركت القنوات في إنتاجه، الفيلم سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهايني والنجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، وكان الفيلم أحد مشروعات الأفلام المشاركة في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، وتم عرضه عالميا لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ال ٧٧ وفاز بجائزة أفضل ممثل، وجائزة "أديبو كينج" للإدماج.





فيلم "الرجل الذى باع ظهره" يرصد رحلة الشاب السورى، سام على، المهاجر إلى لبنان، هربا من الحرب الدائرة فى سوريا، يلتقى فى أحد المعارض الفنية، بـ"جيفرى غودفرا" الفنان الأشهر، فى مجال الفن المعاصر، ويتوصلا إلى اتفاق غريب من نوعه، بحيث يرسم على ظهر "سام" جاعلا منه عملا فنيا حيا، مقابل حصوله على فيزا للسفر للقاء حبيبته فى بلجيكا.



