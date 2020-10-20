ART تشارك في مهرجان الجونة السينمائي بفيلم الافتتاح وجائزة 10000 دولار

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


للعام الثالث على التوالي، تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART في رعاية "منصة الجونة السينمائية" التي تقام كل عام ضمن فعاليات "مهرجان الجونة السينمائي الدولي".

وتقدم قنوات ART جائزة قدرها ١٠ آلاف دولار، لأحد مشروعات الأفلام المشاركة في المنصة، والتي تبدأ فعالياتها في الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ أكتوبر الجاري.
وتهدف "منصة الجونة السينمائية" إلى خلق مساحة إبداعية للأفراد والأسواق السينمائية، وتطوير وتمكين صناع الأفلام العرب ومساعدتهم لإيجاد الدعم الفني والمالي اللازم، كما توفر المنصة ورشا سينمائية وندوات ومحاضرات وموائد حوار مع خبراء في صناعة السينما، وبناء شبكات تواصل تساعدهم على إنجاز مشاريعهم.

من ناحية أخرى تشارك قنوات ART أيضا هذا العام في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي ينطلق يوم ٢٣ أكتوبر الجاري بفيلم الافتتاح "الرجل الذي باع ظهره" والذي شاركت القنوات في إنتاجه، الفيلم سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهايني والنجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، وكان الفيلم أحد مشروعات الأفلام المشاركة في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، وتم عرضه عالميا لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ال ٧٧ وفاز بجائزة أفضل ممثل، وجائزة "أديبو كينج" للإدماج.

فيلم "الرجل الذى باع ظهره" يرصد رحلة الشاب السورى، سام على، المهاجر إلى لبنان، هربا من الحرب الدائرة فى سوريا، يلتقى فى أحد المعارض الفنية، بـ"جيفرى غودفرا" الفنان الأشهر، فى مجال الفن المعاصر، ويتوصلا إلى اتفاق غريب من نوعه، بحيث يرسم على ظهر "سام" جاعلا منه عملا فنيا حيا، مقابل حصوله على فيزا للسفر للقاء حبيبته فى بلجيكا.

ويحصل العمل الفنى المرسوم على ظهره شهرة كبيرة، ويقدر بمبالغ خيالية فى مزادات سوق الفن، فيثير لعاب تجار التحف الفنية، وسخط ناشطى حقوق الإنسان، ليجد "سام" نفسه فى مأزق، يحاول الخروج منه واستعادة حبيبته.

أخبار تهمك

تفاصيل جلسة موسيماني مع لاعبي الأهلي

منذ 38 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

منذ ساعة و 26 دقيقة

فوز ميت خاقان وبلبيس وفاقوس وأبو حماد وتلا في ختام القسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مشاداة بين مؤيدي ومعارضي مرشح "النور" في مؤتمر انتخابي بكفر الشيخ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يوم

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 9 ساعات

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان الوعي في عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يطلب المشاركة أساسيًا

منذ أقل من ساعتين

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

09:01 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

08:24 م

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»