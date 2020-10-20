تفاصيل جلسة موسيماني مع لاعبي الأهلي

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين داخل القاعة المخصصة للمحاضرات بالنادي قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.





وطالب موسيماني بإغلاق ملف مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب، والتركيز في لقاء العودة المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل.





وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين عن بعض الجوانب الفنية والخططية، وتصويب بعض الأخطاء التي حدثت في مباراة الذهاب.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد في جولة الذهاب التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، فيما يستعد الفريق لجولة العودة المقرر لها يوم الجمعة المقبل.











