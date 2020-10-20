تفاصيل جلسة موسيماني مع لاعبي الأهلي

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:13 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين داخل القاعة المخصصة للمحاضرات بالنادي قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وطالب موسيماني بإغلاق ملف مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب، والتركيز في لقاء العودة المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل.

وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين عن بعض الجوانب الفنية والخططية، وتصويب بعض الأخطاء التي حدثت في مباراة الذهاب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد في جولة الذهاب التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، فيما يستعد الفريق لجولة العودة المقرر لها يوم الجمعة المقبل.



أخبار تهمك

نجم الأهلي يطلب المشاركة أساسيًا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

فوز ميت خاقان وبلبيس وفاقوس وأبو حماد وتلا في ختام القسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"ذروتها الجمعة"... الحكومة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بسبب الطقس

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يوم

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

منذ ساعة و 22 دقيقة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 9 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ ساعة الا ربع

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 14 ساعة

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

مشاداة بين مؤيدي ومعارضي مرشح "النور" في مؤتمر انتخابي بكفر الشيخ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 12 ساعة

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان الوعي في عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

09:01 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

08:24 م

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»