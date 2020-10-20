الأوقاف: حرصنا على الحياد في العملية الانتخابية جزء من النزاهة



وطالبت باهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وكل الاستحقاقات الدستورية والوطنية، فذلك واجب وطني وجزء لا يتجزأ من الولاء والانتماء للوطن.

أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن حرص وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها على الحياد في العملية الانتخابية، وما قامت به من إجراءات تجاه من خالف تعليمات الوزارة في ذلك، إنما هو جزء لا يتجزأ من حرص الدولة على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، حيث تقف الوزارة موقف الحياد التام تجاه جميع المرشحين سواء بنظام القوائم أم بالنظام الفردي.