الحكومة: النموذج المصري في الإصلاح الاقتصادي نموذج يحتذى به(فيديو)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اجتازت برنامج الإصلاح المالي والنقدي مع صندوق النقد والذي بدأ عام 2016.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن النموذج المصري في الإصلاح الاقتصادي بات نموذجا يحتذى به طبقا لصندوق النقد الدولي الذي يرشحه للدول الراغبة في الإصلاح النقدي والمالي.

وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الإصلاح الاقتصادي حتى يؤتي ثماره لا بد أن يتبعه إصلاح هيكلي وهو ما انتبهت له الحكومة المصرية.

إقرأ أيضا..

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل مباشرة للجيش والشرطة والمواطنين، خلال كلمة على هامش حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وأكد الرئيس السيسي أن هناك من يحاول تحريك الشعوب وحشد الرأي العام بالأكاذيب من أجل تدمير بلادهم، لافتا إلى أن الدفاع عن الوطن أمر شريف وعظيم، مضيفًا أن المقاتلين من الخريجين لا يضحون فقط بالوقت والجهد بل أحيانا بالدم أيضًا.

وشدد الرئيس، على أن مصر لن يستطيع أحد من الخارج أن يعتدي عليها، فنحن لا نعتدي علي أحد وجيشنا قادر علي ردع أي معتدٍ، موضحا أن التشكيك والافتراء لا يقل خطورة عن أي اعتداء على الدولة.

ولفت الرئيس، في رسالة بالغة الأهمية إلى إضافة مهمة جديدة لجناحي الأمن من الجيش والشرطة وهي نشر الوعي بالمخاطر التي تحاك ضد الوطن عبر تحديث المواد الدراسية في الكليات العسكرية إضافة إلى واجبهم بالتواصل لتوعية المجندين.

ووجه الرئيس السيسي كلامه للضباط الخريجين،: "وعي أخوك المجند اللي معاك جزء يضاف لمهمتك، علشان هو كمان يساهم بوعيه مع أسرته، مفيش تحدي يقابل البلد بالحرب الحديثة إلا بالوعي الحقيقي".

وقال "القضية عندهم إزاي يحركوا الشعوب لإيذاء بلادهم، كل القضايا والمشاكل مش بتنتهي ومش هتنتهي لأن دي سنة الحياة، لكن الفكرة إزاي أحشد الرأي العام بالسلب، من خلال التشكيك والكذب".

وأكد، أن هناك مهمة إضافية للجيش والشرطة، من خلال توعية الأبناء المجندين في الوحدات المختلفة بالمخاطر التي تحاك ضد الدولة، لأن الخطر الحقيقي الآن هي حرب الإشاعات والمعلومات والتي لا تقل خطورة مما يدفعنا للحظر ومما يدعونا لتكرار التنبيه عن آليات حشد الرأي العام بالسلب والتشكيك.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل جلسة موسيماني مع لاعبي الأهلي

منذ 37 دقيقة

مشاداة بين مؤيدي ومعارضي مرشح "النور" في مؤتمر انتخابي بكفر الشيخ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يطلب المشاركة أساسيًا

منذ أقل من ساعتين

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان الوعي في عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 7 ساعات

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

منذ ساعة و 26 دقيقة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 9 ساعات

فوز ميت خاقان وبلبيس وفاقوس وأبو حماد وتلا في ختام القسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

09:01 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

08:24 م

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»