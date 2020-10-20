الأرصاد: تساقط ثلوج على السلوم.. والإسكندرية ومطروح الأكثر تاثراً بموجة الأمطار (فيديو)



وأكد مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص سقوط الامطار على السواحل الغربية متوسطة الشدة، مشيرا إلى أن الأمطار تكون متقطعة.



ولفت إلى أن أكثر المحافظات التي قد تتعرض لهطول الأمطار، هي الإسكندرية ومطروح والسلوم ودمياط وشمال الوجه البحري، مردفا «هناك قطرات من الثلج سقطت على السلوم ومطروح والإسكندرية»، وهناك أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية حاليا».



وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن كوفيد 19 له تأثير على عملية الرصد في العالم كله، وهيئة الأرصاد المصرية تحاول رصد الحالة باستخدام أحدث الأجهزة.



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



طقس الأربعاء نهارًا



- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة.



- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، وسيوة، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.



- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس حار على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الأربعاء ليلًا



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على "السلوم- مطروح- سيوة"،وتكون من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة، وكفر الشيخ.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يوجد تقلبات جوية دائما في فصل الخريف.وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن درجات الحرارة من 30 إلى 31 درجة على القاهرة تنخفض يوم الخميس إلى 28 درجة تصل يوم الأحد إلى 25 درجة، ثم تعود إلى 27 درجة مرة أخرى.