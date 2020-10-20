كلوب: لدينا عدة مشاكل.. وللأسف لا يمكننا تغيير أي شيء الآن

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مواجهة فريقه غدًا أمام أياكس أمستردام الهولندي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وظهر كلوب منفعلا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة وكان غالبية حديثه عن العنف الذي تعرض له لاعبي ليفربول في مباراة إيفرتون في الجولة الماضية من البريميرليج.

وقال كلوب :"لدينا عدة مشاكل. الأولى هي أن البعض لديه مهمة سهلة لإلقاء الأحكام والإنتقادات علينا، قبل بضعة أيام حصل شيئًا [عرقلة بيكفورد] لم ولا يجب أن يحدث بمباراة كرة قدم، للأسف، ليس التدخل الأول ولن يكون الأخير".

وأضاف :"تدخلات لاعبي فريق إيفرتون أمامنا في الديربي كانت عنيفة وغير مقبولة".

وتابع :"للأسف لا يمكننا تغيير أي شيء الآن، يصعب علينا رؤية فيرجل يُصاب بتلك الطريقة، انه لاعبنا وولدنا، من الصعب تقبل ماحدث".

وأشار :"قبل أربع سنوات حققنا جائزة اللعب النظيف بالدوري، البعض كان يسخر لكن بالموسم الماضي كنا متصدرين وحققنا لقبي الدوري واللعب النظيف".

وواصل :"نعم بإمكانك أن تلعب كرة قدم بدون تلك التدخلات، لقد حققنا لقب الدوري وبنفس الوقت اللعب النظيف، لا أحد بحاجة لمثل هذه الالتحامات".

وأوضح :"لا أريد أن يتم معاقبة لاعبي إيفرتون لكني أومن بالعدالة، عندما ترتكب اي خطأ عليك تحمل تَبِعاته، خرجنا بلاعبين مصابين للعلم".

وأكمل :"أنا هنا للحديث عن مباراتنا يوم الغد والان تسألونني عن الحكام وما حصل ضد إيفرتون وبعدما تكلمت الناس ستنتقدني!".

وفسر :"لك ان تتخيل اننا لم نرتكب اي خطأ بمباراة ايفرتون ثم لا نزال نحن من يعاني، الأمر لايبدو منطقياً، يصعب تقبله. نتقبل الإصابات لكن من خلال تدخلات معقولة، ليس العنف"".

وأردف :"قبل بداية الموسم كنت مستعداً للدخول بثلاث مدافعين مع فابينهو عند الحاجة وبعض المدافعين الشباب، وبات من الصعب للغاية أن يكون لديك 4 مدافعين بجودة عالية، لو أراد أي أحد أن يخبرني أن مافعلناه كان خاطئًا فقد ذكره جيمي كاراغير قبلكم".

واعترف :"نعم وضعيتنا غير مثالية والآن ماتيب ليس معنا، لكن هذه وضعيتنا وعلينا التعامل معا. مازلنا بوضع حساس للغاية [بعدما حصل ضد ايفرتون] لذلك نبدو بمزاج سيء".

وعن مواجهة الغد أمام أياكس قال :" إنهم فريق كبير، لو لعبوا في انجلترا سيساهموا بتقوية البريميرليج".

وزاد:" أسلوبهم جيد للغاية كنادي من خلال تصعيد الشبّان الموهوبين وبيعهم بأسعار عالية، إنه نادي استثنائي مع مواهب عالمية".

وتابع :"أمستردام مدينة جميلة للغاية. لديهم ملعب رائع وفريق كبير، مدينة ومكان مثالي لمباراة دوري أبطال اوروبا باستثناء عدم وجود جماهير. نحن لا نختار الفرق التي نلعب امامها وعلينا التعامل معها على أرض الملعب".

وأبدى اندهاشه قائلا :"نحن نفتقد فان دايك من الآن ونحن نستعد لمباراة الغد ما بالك كم سنفتقده بالمستقبل؟ يا إلهي!.

وأشار :"نحاول بكل ما لدينا غداً وباللحظات العصيبة تدرك أن الناس غير مهتمة بما تقوم به".

واستطرد :"قبل ثلاث أسابيع الكل كان يقول أننا سنحقق اللقب أما الآن البعض يقول ليس لدينا فرصة، أنا كبير بالعمر كفاية لأعرف كيف هو العالم وماعلينا فعله أن نبقى هادئين وهذا ما سنحاول فعله".

وأضاف :""لماذا ليس عليّ ان اؤمن بلاعبينا وكيف سيتعاملوا مع هذا الوضع؟ الكل تقريباً يظن أننا سنُعاني لكن سنثبت أنكم على خطأ رغم أني لا اهتم بذلك اصلاً، انا اهتم بفعل ماهو أفضل لليفربول". 

ووجه رسالة قوية قائلا :"بالأسابيع القليلة القادمة سنهدىء الجميع وخاصة تلك الأصوات المشككة ونُثبت أنكم على خطأ".

واختتم حديثه :"تياجو ألكانتارا ليس موجودًا معنا، لا أعلم مدة غيابه، لاعبَين من الفريق الأساسي مصابين بعد مباراة ايفرتون! لكني معجب بفريقي وخياراتي".

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ليفربول كلوب فان دايك ايفرتون اياكس

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