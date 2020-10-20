خبير عسكري: الإعلام المعادي يزيف وعى المواطن ليهدم الدول من الداخل (فيديو)

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قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية يعد بمثابة دماء جديدة في القوات المسلحة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوعي في منتهي الأهمية لأن الأشكال الجديدة من الحروب تعمل على خلق وعي قائم داخل المجتمع.



وأضاف اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الرئيس السيسي يؤكد دائما على أهمية الوعي لمواجهة الشائعات.



وأردف: أن الوعي لا بد أن يكون متكاملا وعلميا ومستمرا حتى يصل للمواطن، كما أنه لا بد أن يكون جاذبا حتى يكون مؤثرا، لافتا إلى أن الإعلام المعادي يعمل على هدم الدول من الداخل من خلال تزييف وعي المواطن.



وأوضح أن القوات المسلحة أسقطت نظريات عسكرية في حرب أكتوبر 1973، لافتا إلى أن الحروب التقليدية كان تعتمد على تدمير القوات المسلحة لأي بلد.



واشار اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن مصر تمتلك أسلحة ردع قادرة على مواجهة أي عدائيات، مؤكدا أن الجيش المصري وطني ومحترف وقادر على استيعاب تكنولوجيا التسليح في وقت قصير لامتلاكه بنية تأهيلية للمقاتل المصري.



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ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل مباشرة للجيش والشرطة والمواطنين، خلال كلمة على هامش حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.



وأكد الرئيس السيسي أن هناك من يحاول تحريك الشعوب وحشد الرأي العام بالأكاذيب من أجل تدمير بلادهم، لافتا إلى أن الدفاع عن الوطن أمر شريف وعظيم، مضيفًا أن المقاتلين من الخريجين لا يضحون فقط بالوقت والجهد بل أحيانا بالدم أيضًا.



وشدد الرئيس، على أن مصر لن يستطيع أحد من الخارج أن يعتدي عليها، فنحن لا نعتدي علي أحد وجيشنا قادر علي ردع أي معتدٍ، موضحا أن التشكيك والافتراء لا يقل خطورة عن أي اعتداء على الدولة.



ولفت الرئيس، في رسالة بالغة الأهمية إلى إضافة مهمة جديدة لجناحي الأمن من الجيش والشرطة وهي نشر الوعي بالمخاطر التي تحاك ضد الوطن عبر تحديث المواد الدراسية في الكليات العسكرية إضافة إلى واجبهم بالتواصل لتوعية المجندين.



ووجه الرئيس السيسي كلامه للضباط الخريجين،: "وعي أخوك المجند اللي معاك جزء يضاف لمهمتك، علشان هو كمان يساهم بوعيه مع أسرته، مفيش تحدي يقابل البلد بالحرب الحديثة إلا بالوعي الحقيقي".



وقال "القضية عندهم إزاي يحركوا الشعوب لإيذاء بلادهم، كل القضايا والمشاكل مش بتنتهي ومش هتنتهي لأن دي سنة الحياة، لكن الفكرة إزاي أحشد الرأي العام بالسلب، من خلال التشكيك والكذب".



وأكد، أن هناك مهمة إضافية للجيش والشرطة، من خلال توعية الأبناء المجندين في الوحدات المختلفة بالمخاطر التي تحاك ضد الدولة، لأن الخطر الحقيقي الآن هي حرب الإشاعات والمعلومات والتي لا تقل خطورة مما يدفعنا للحظر ومما يدعونا لتكرار التنبيه عن آليات حشد الرأي العام بالسلب والتشكيك.

