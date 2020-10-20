صحة البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد تزامناً مع انتخابات النواب

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عقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اجتماعا بمديرى الإدارات الصحية والإدارات الفنية لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، بداية من يوم الجمعةالموافق 23-10-2020

وخلال فترة إجراء انتخابات مجلس النواب والمقرر اجرائها يومى السبت والأحد الموافقان 24-25 اكتوبر الجارى2020.



وخلال الإجتماع أكد وكيل وزارة الصحة، على التأكيد من تواجد مدير المنشأة، ومن ينوب عنه، وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفي وإدارة صحية، وزيادة أفراد الطاقم الطبي وعمل نوبتجيات، وأيضا التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بالتأكد من مصادر المياه، والصرف، والكهرباء، والمصادر البديلة، والمولدات الكهربائية وتوافر الوقود الكافى.



كما شدد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، التأكد من توافر الأكسجين،وعمل الصيانة الدورية لللتنكات، ووجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته.



فيما أكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن توافر الطعوم والأمصال بجميع المنافذ، لمواجهة أي طوارئ خلال تلك الفترة، وذلك بالإضافة إلى إنعقاد غرفة الأزمات والكوارث علي مدار الساعة برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية مديري الإدارات الفنية.



وأوضح وكيل وزارة الصحة،انه تم تكليف الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، ومكافحة ناقلات الأمراض، بتطهير وتعقيم جميع المقار الإنتخابية بالمحافظة، وأيضًا تكليف فرق طبية للتواجد داخل اللجان الانتخابية

وتم تجهيز فرق الانتشار السريع في حال حدوث أى طوارئ، وتم التنسيق مع مرفق الإسعاف لتغطية الاماكن الحيوية ومداخل ومخارج المدن تحسبًا لأي أحداث طارئة.



وتابع:- أنه تم أيضا مناقشة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمدارس والحفاظ على صحة ابنائنا الطلاب والطالبات كما تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف، بالمرور المكثف على المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، لمتابعة كافةالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بها.



