أستاذ طب نفسي عن فيديو لورديانا: نعاني من ازدواجية دينية

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علق الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، على فيديو الراقصة لورديانا، قائلًا إن هناك ازداوجية دينية بين المظاهر الديني والتصرفات البشرية.



وتابع "فرويز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "زي فيلم بنات ثانوي محققش نتائج في السينمات ولكن حقق ملايين المشاهدات على اليوتيوب".



وأضاف أن هناك ازدواجية نتيجة النسخ الثقافي الذي وصل إليه المجتمع المصري والعربي، متابعًا: "بيبلبسوا الجلاليب البيضا قدام الناس، وبينهم وبين نفسهم بيتفرجوا على الرقاصات".



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قال طارق عبد المحسن، مدير أعمال الراقصة لورديانا، إن لوردينا راقصة محترفة موجودة في مصر منذ 4 سنوات، وتعمل على تدريب الفتيات في "الجيم"، لافتَا إلى أن "لورديانا" تعشق الفنانة ساميا جمال والفنانة فيفي عبده.



وتابع "عبد المحسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن لوردينان كانت في مركز تجميل لإعداد شعرها ووجها وقامت بالرقص بالصدفة البحتة، لافتة إلى أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كان عفويًا، ولم يكن ممولًا.