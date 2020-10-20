في ذكرى ميلادها.. بدايات ليلى فوزي في الفن

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد فيرجينيا السينما المصرية ليلى فوزي، تعتبر واحدة من أجمل الفنانات اللائي ظهرن في تاريخ السينما المصرية تم اختيارها من إحدى المجلات الأمريكية في أربعينيات القرن الماضي.

ولدت ليلى محمد فوزي إبراهيم، يوم 20 أكتوبر 1918 لأب مصري وأم تركية، وتمتعت منذ صغرها بقدر وافر من الجمال، ليتوجها القدر على عرش الجمال في المحروسة عام 1940 بحصدها لقب"ملكة جمال مصر".

والدها كان يمتلك ثروة كبيرة اكتسبها من تجارة الأقمشة بين مصر وتركيا، لكن الأقدار شاءت أن يخسرها كلها ويعلن إفلاسه، لتستقر في مصر وتبدأ حياتها الفنية.

بعد الاستقرار في المحروسة وحصدها لقب "ملكة جمال مصر"، أصبحت الشابة الحسناء وجها معروفا وبدأت تحضر مناسبات مهمة يشارك فيها أبرز نجوم الفن آنذاك.

بدأت ليلى أولى خطواتها في عالم التمثيل بفيلم "مصنع الزوجات" 1841، ثم فيلم "ممنوع الحب" 1942، الذي كان بوابة تعرفها على الفنان أنور وجدي

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