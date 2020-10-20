مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لمحمود علاء.. وراحة سلبية لجنش والونش

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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يخوض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجمانيزيوم وذلك علي هامش مران الزمالك المقام حاليا بملعب النادي. 

وفي سياق متصل، منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة جايمي باتشيكو، راحة لمحمود جنش ومحمود حمدي الونش لاعبي الزمالك، من التدريبات الجماعية.  

ومن المقرر أن ينتظم جنش والونش في التدريبات غدا للفريق بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد والذي أقيم على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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