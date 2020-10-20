إليسا تظهر عليها آثار عملية جراحية أخيرة لها

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شاركت إليسا صورة لها من أحدث جلسات تصوير لها على الدراجة، وظهرت يدها في الصور وهي تعاني من تورم بسبب العملية الجراحية الي أجربتها في الفترة الأخيرة.





وكتبت إليسا على الصورة التي شاركتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،عقب إجرائها العملية الجراحية، قائله: "أنا عدت إلى منزلي الحلو.. افتقدتك.



يذكر أن إليسا خضعت لعملية جراحية في بروكسل، بسبب تعرضها لتورم في يدها بسبب احتباس المياه بها عقب إزالة الغدد الليمفاوية.