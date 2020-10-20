إليسا تظهر عليها آثار عملية جراحية أخيرة لها

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت إليسا صورة لها من أحدث جلسات تصوير لها على الدراجة، وظهرت يدها في الصور وهي تعاني من تورم بسبب العملية الجراحية الي أجربتها في الفترة الأخيرة.


وكتبت إليسا على الصورة التي شاركتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،عقب إجرائها العملية الجراحية، قائله: "أنا عدت إلى منزلي الحلو.. افتقدتك.

يذكر أن إليسا خضعت لعملية جراحية في بروكسل، بسبب تعرضها لتورم في يدها بسبب احتباس المياه بها عقب إزالة الغدد الليمفاوية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اليسا الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان الوعي في عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 7 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 14 ساعة

فوز ميت خاقان وبلبيس وفاقوس وأبو حماد وتلا في ختام القسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

منذ أقل من ساعتين

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي يطلب المشاركة أساسيًا

منذ ساعتين

تفاصيل جلسة موسيماني مع لاعبي الأهلي

منذ أقل من ساعة

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 14 ساعة

مشاداة بين مؤيدي ومعارضي مرشح "النور" في مؤتمر انتخابي بكفر الشيخ (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. أول ظهور للإعلامية بسمة وهبة بعد خضوعها لإجراء عملية جراحية

جولة مع الفنانين.. اليسا في بروكسل لإجراء عملية جراحية في يدها

جولة مع الفنانين.. أنغام تطرح ياريتك فاهمني.. وإليسا تنشر صورة من بروكسل

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نانسي عجرم توجه رسالة لـ إليسا

لهذا السبب.. إليسا تتصدر تويتر فماذا طلب منها الجمهور؟

إليسا توجه رسالة لوزيرة الداخلية اللبنانية.. فما فحواها؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

09:01 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

08:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»