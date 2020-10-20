مسعف وسائق يسلمان 147 ألف جنيه عثروا عليهما بطريق الغردقة رأس غارب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
محمد طه
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عثر مسعف وسائق تابعان لمرفق إسعاف البحر الأحمر على مبلغ مالي 147 ألف جنيه، أثناء نقل مصاب في حادث تصادم بطريق الغردقة رأس غارب.

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا يفيد انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 بطريق غارب - الغردقة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الواقعة، وتبين إصابة شخص يدعي محمود ناجي يعمل بأحد البنوك، تم نقله لمستشفي الغردقة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وخلال نقل المصاب عثر أحمد محمد عبدالحكيم، مسعف بمرفق إسعاف البحر الأحمر، ومحمد عبدالحافظ، سائق سيارة الإسعاف على 147 ألف جنيه وهاتف (آيفون)، بجوار أحد المصابين بحادث بطريق الغردقة رأس غارب، بعد أن تم نقله لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج اللازم وقاما بتسليم الأموال بمحضر تسليم أمانات لقسم شرطة ثان الغردقة تمهيدًا لتسليمها لصاحبها.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إن موقف السائق والمسعف إن دل يدل على الشرف والأمانة فى عملهما، وإصرارهما على تأدية الأمانة إلى أهلها، موضحًا إلى أن رجال الإسعاف حريصون علي حمل الأمانة الملقاة على عاتقهم وصونها كونهم يؤدون عملًا إنسانيًا في المقام الأول وهو إنقاذ أرواح المواطنين.

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