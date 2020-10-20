الديهي للشاب الساخر من إذاعة القرأن الكريم: أخطأت ويجب أن تعتذر

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
علق الإعلامي نشأت الديهي، علي سخرية أحد الشباب من إذاعة القران الكريم قائلا: "إذاعة القرآن الكريم لها قيمة كبيرة في قلوب المصريين".


وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TeN": "تربينا على إذاعة القران الكريم منذ الصغر، وعلي برامجها الدينية المميزة وجميع المصريين يستمعون إليها".

وطالب الديهي من هذا الشاب الاعتذار قائلا:" أخطأت ويجب أن تعتذر.. فالحرية ليست تشكيك في ثوابت المصريين والقرأن الكريم من الأشياء الثابتة في عقولنا".

إقرأ أيضا...

أثيرت حالة من الغضب والهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع للكوميدي “ستاند أب” محمد أشرف، سخر فيه من طريقة بث مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

اعتذر محمد أشرف عن وصول الفيديو إلى الناس بهذه الطريقة، مؤكدًا أنه لا يعني التقليل من شأن أحد ولا يسخر من الدين.

وجاء ذلك بعد أن أعلن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب الفيديو الخاص بالاستهزاء بإذاعة القرآن الكريم ورموزها.

“حفلة من سنة، ومعنديش فكرة ليه انتشر الجزء ده بالذات” هكذا بدأ محمد أشرف صاحب مقطع “الاستاند اب كوميدي” تعليقه، مضيفًا: “فيديو بقاله أكتر من سنة، ومقصوص منه الجزء اللى انتشر، لو الناس شاف الفيديو بالكامل هيتأكدوا إنى مش بتريق على الدين، وعمرى ما اتريق على الدين”.

وتابع أشرف: “فوجئت أن الموضوع انتشر خاصة على صفحات الإخوان، ورسائل تهديدات وشتائم، ووصلت لتهديدات لمراتى، انا كنت بقلد طريقة الكلام فقط” وأردف: “اتهمونى انى زنديق، أنا متريقتش على الدين، أنا قلدت بشر فى طريقة إلقائهم، ممكن أقلد مذيعين عاديين هما ربطوا الدين بكلامى ليه؟”.

ورفض أشرف حالة الهجوم عليه معتبرا ما قدمه من محتوى لا علاقة له بالدين وتساءل: “لو قلدت معلق كرة قدم هل الجماهير هتهاجمني؟ مش منطق إنى اتهاجم عشان بقلد ناس زيى زيهم”.

وتابع: “أنا اتربيت على إذاعة القرآن الكريم وفعلا كانت شغالة عندنا 24 ساعة، أنا مقولتش كلمة غلط فى حق حد، ومقربتش من الدين فى كلامي”.

واختتم مقدم الفيديو المتداول محمد أشرف تعليقه، معتذرًا عن الفيديو، موضحًا أن هدفه الأساسي هو إضفاء البهجة، نفى تمام تقليله بشأن أحد قائلًا: “أنا لسه فى بداية حياتى، عمرى ما هقدم حاجة تخلى الناس تكرهنى”.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام في بيان لها أنها ستخاطب فورا الجهات المعنية وتنسق معها لمحاسبة صاحب الفيديو على خطأه الجسيم في حق إذاعة القرآن الكريم التي لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة في نفوس مستمعي الشعب المصري والعربي

وحذرت بشدة من أن أي طرف أو شخص “يتخذ مثل هذا النهج المتدني غير المقبول، والذي هو أقل من وصفه بالانحلال الأخلاقي، وأنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية ضده”.

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

منذ ساعة و 25 دقيقة

مشاداة بين مؤيدي ومعارضي مرشح "النور" في مؤتمر انتخابي بكفر الشيخ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 12 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

فوز ميت خاقان وبلبيس وفاقوس وأبو حماد وتلا في ختام القسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان الوعي في عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 7 ساعات

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 14 ساعة

"ذروتها الجمعة"... الحكومة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بسبب الطقس

منذ ساعتين

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يطلب المشاركة أساسيًا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

09:01 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

08:24 م

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»