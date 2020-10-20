لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي النادى الأهلى بقيادة محمود الخطيب لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم بالتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب بيتسو موسيمانى المدير الفني الجنوب إفريقي للنادى الأهلي فى التعاقد مع اللاعب الأوروجوايانى جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب إفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية أن النادى الأهلى يقوم بتجهيز عرضًا جديدًا لضم اللاعب الذي يعد رغبة أساسية للمدرب موسيمانى للتعاقد معه لدعم خط الهجوم الأحمر.

يذكر أن الأهلى يستعد لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكان الفريق الأحمر قد حقق الفوز فى لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

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