في ذكرى وفاته.. تعرف على انجازات محمد فوزي في الفن

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار والفنان الكبير محمد فوزي، أشهر المطربين والملحنين والممثلين والمنتجين المصريين في القرن العشرين.

عرضت عليه الممثلة فاطمة رشدي، العمل في فرقتها إيمانًا منها بموهبته، ثم طلبه عميد المسرح العربي يوسف وهبي، ليشارك في فيلم سيف الجلاد عام 1944 وكانت تلك أولى خطواته نحو الشهرة والنجاح.

كان الغناء شغله الشاغل مما دفعه لإعادة إحياء أعمال سيد درويش مع الفرقة المسرحية المصرية ولعب دور المغني في مسرحية شهرزاد لسيد درويش، إلا أنه لم يحقق نجاحًا في العرض الأول.

أسس فوزي شركة "مصر فون" لإنتاج الأسطوانات الموسيقية، عام 1958 وأنتج فيها أغاني لكبار الفنانين أمثال محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وغيرهما.

شارك سليمان نجيب ورجاء عبده في فيلم "سيف الجلاد" للمخرج محمد كريم وحقق نجاحًا باهرًا، مما ساعده على تأسيس شركة أفلام محمد فوزي عام 1947.

وفي فيلم "معجزة السماء" قدم أغنية "طمني" بأسلوبٍ جديد، فقد اكتفى فيها بصوتٍ خلفي للكورال دون صوت الآلات الموسيقية، سمي هذا اللون أركابيلا ليحقق إنجازًا غير مسبوق.


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