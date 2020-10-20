بنك ناصر الإجتماعي: شهادة رد الجميل بعائد 13% لكبار السن

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قال محمد عشماوي، نائب رئيس بتك ناصر الاجتماعي، إن شهادة "رد الجميل" يستهدف كل من تجاوز عمر الـ60 عامًا، وتستهدف هذه الشهادة منح عوائد متميزة لهم، ونعمل حاليًا على توصيل المعاشات للمنازل، خاصة لمن يزيد عمره عن الـ80 عامًا.



وتابع "نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن شهادة رد الجميل الخاصة بكبار السن عائدها يصل لـ13%، ورغم أن هذا الأمر مكلف، إلا أن البنك سيقوم بهذا الأمر عملًا بمبدأ رد الجميل.



ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قيام كافة الوزارة المختلفة بتقديم خدامتها لكبار السن، وأول الوزارات التي طبقت هذا الأمر هي وزارة النقل التي قامت بخصم 50% من تكلفة المواصلات العامة لمن يزيد عمره.



عن 60 عامًا، أما من يزيد عمره عن الـ70 عامًا، فسيركب المواصلات العامة مجانًا، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن هي من تتحمل تكلفة هذه الخدمات المجانية.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن شهادة "رد الجميل" لكبار السن، بعد تخفيض ادخارها ل 13%.





1.أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، شهادة "رد الجميل" في أكتوبر 2018م، لكبار السن أكثر من 60 عامًا.



٢. تقرر الإبقاء على شهادة "رد الجميل "بهدف الاستمرار فى تقديم عائد مرتفع للعملاء من ذوى الفضل من كبار السن.



٣. مدة الشهادة 3 سنوات وبعائد 13% سنويا أو بعائد 12.50% ربع سنوى أو بعائد 12.25% شهريا وبذلك تكون شهادة رد الجميل من بنك ناصر الاجتماعى أكبر عائد بالسوق المصرفى.



٤. بنك ناصر سوف يقوم بطرح منتج لتقسيط مصاريف دار المسنين.





٥. بنك ناصر يتكفل بسداد هذه المصروفات في الحالات الملحة وغير القادرة على دفع المصروفات.





٦. البنك قام بتقديم قرض تحسين الدخل لأصحاب المعاشات، وتقتصر المستندات المطلوبة على: (صورة الرقم القومي، وبرنت بالرقم التأميني، وبيان مفردات مرتب الضامن، وإيصال مرافق سواء كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون).



٧. كما تقرر أيضا الاستمرار فى طرح شهادة رد الجميل لمدة سنه واحدة بعائد 11.50% سنويا وبعائد شهرى 11%.



٨. ومن مميزات تلك الشهادات أنها بدوريات صرف متنوعة "شهري – ربع سنوي – سنوي "حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.



٩. يمكن الاقتراض بالشهادات بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التى يقرها البنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها.



١٠. كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.



١١. وفي حالة وجود أي استفسار عن الشهادات يتم الاتصال خدمة مركز الاتصال call center على الرقم المختصر 16868 المتاح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهو الرقم الذى خصصه البنك.





وكان بنك ناصر الاجتماعي، أعلن تخفيض شهادة ادخار رد الجميل لكبار السن إلى 13% سنويا بدلا من 15.5%، على أن تكون مدة الشهادة 3 سنوات وقد كانت تصدر لمن هم فى سن 60 عاما.



