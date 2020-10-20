ليدز يونايتد يفتقد جهود كالفين فيليبس 6 أسابيع

كشف نادي ليدز يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء عن إمكانية غياب لاعب وسطه الدولي كالفين فيليبس لستة أسابيع بسبب الإصابة في الكتف.





وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن فيليبس ليس بحاجة للخضوع إلى جراحة في موضع الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة التي خسرها فريقه بهدف أمس الاثنين أمام وولفرهامبتون.





وتعتبر الإصابة ضربة موجعة لفيليبس /24 عاما/ بعد عام مثير شهد صعود فريقه للدوري الإنجليزي الممتاز بجانب انضمامه للمنتخب الإنجليزي الأول.



