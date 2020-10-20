جامعة الفيوم: تعاقد مع شركة فوري لخدمة طلبة الجامعة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
ريهام على
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صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه تم توقيع تعاقد مع شركة فوري للمدفوعات بحضور المهندس مهاب جمال الدين، مدير القطاع الحكومي بشركة فوري، والمهندس بسام فوزي، والمهندس حمدي جاد مديري قطاع التعليم بشركة فوري، والدكتورة رانيا أبو السعود، مدير مركز المعلومات بالجامعة، والأستاذ أيمن حلبة، أمين عام الجامعة، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 2020/1020.


صرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن هذا التعاقد يهدف إلى تفعيل خدمات المدفوعات الإلكترونية بالجامعة والتي تشمل مصروفات طلبة البكالوريوس والليسانس وطلبة الدراسات العليا وكذلك مصروفات المدن الجامعية.

وأشارت الدكتورة رانيا أبو السعود، إلى أن هذا التعاقد سوف يتيح لأبناء الجامعة إمكانية سداد المصروفات من خلال الموقع الإلكتروني أو أي منفذ من منافذ شركة فوري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك من أي ماكينة صراف آلي تدعم خدمة فوري، مؤكدة أنه سيتم تفعيل الخدمة في غضون أسابيع قليلة.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأثنين، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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