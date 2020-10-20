محمود محي الدين: حلم الرئيس بتحقيق استثمارات بـ 100 مليار دولار ليس مستحيل

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:02 م
الدكتور محمود محي الدين
الدكتور محمود محي الدين
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي السبب الرئيسي في تغلب مصر على تداعيات أزمة كورونا.

وأضاف محي الدين محي الدين خلال مداخلة هاتفية من الولايات المتحدة الأمريكية، لبرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية "TeN": "الرئيس السيسي يستهدف استثمارات تقدر بـ100 مليار دولار وهذا ليس مستحيل ووارد تحقيقه".

وتابع:" علينا أن نتخذ من الدول الأسيوية قدوة، وتحقيق هذا الرقم من الاستثمارات ليس صعبا في ظل قيادة سياسية واعية ورئيس مهموم بتقدم مصر اقتصاديا واجتماعيا".

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