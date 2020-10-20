نجم ولفرهامبتون بديل فان دايك في ليفربول

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول يدرس التعاقد مع نجم دفاع جديد في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة ليكون بديلاً للهولندي فيرجيل فان دايك الذي سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وأفادت صحيفة ليفربول إيكو البريطانية بأن نجم ليفربول السابق كونور كودي قائد وولفرهامتبون واندرز الحالي مرشح للإنضمام إلى الريدز.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن كودي البالغ من العمر 27 عامًا هو من ناشيء ليفربول لكنه لم يلعب مع الفريق الأول سوى مباراتين وخاض تجربة على سبيل الإعارة مع شيفيلد يونايتد وفي النهاية رحل إلى هيديرسفيلد تاون.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن كودي انتقل من هيديرسفيلد إلى وولفرهامبتون، حيث تحول من اللعب كلاعب وسط دفاعي إلى اللعب في مركز قلب الدفاع مع الذئاب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بعد أن تألق كودي بشكل لافت توج ذلك بالإنضمام إلى المنتخب الإنجليزي الأول لأول مرة خلال الجولة الدولية في شهر أكتوبر الحالي.

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