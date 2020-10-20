وزيرة الهجرة: الدولة المصرية نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية



وأشارت "نبيلة"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم اطلقوا مبادرة "مراكب النجاة" في 2019 والتي تستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، منوهة بأن هذه المبادرة رسالة لمن يفكر في الهجرة غير الشرعية، مفاداها: "الدولة واقفة جانبك لو انت عايز تهاجر هاجر بطريقة شرعية تحفظ لها كرامتك وحقوقك".



ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أنها توجهت لزيارة المحافظات التي تصدر هجرة غير شرعية، منوهة بأنه من المقرر أن يكون هناك معرض للمنتجات والحرف اليدوية التي تنتجها المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية على غرار معرض تراثنا.



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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، قد فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الماضي من العام الجاري.



ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.



كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا، وبدأت تنفيذ تلك الإجراءات خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، وكذلك جولة الإعادة.



وتتضمن تلك الإجراءات توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وتكليف موظفا مُختصا من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف، وإلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت، وتقليل أعداد الناخبين من خلال زيادة عدد لجان الاقتراع.

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن نجاح الدولة المصرية في مواجهة الهجرة غير الشرعية في 2016، حيث لم تخرج ولا مركب من الحدود المصرية.