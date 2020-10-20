في ذكرى وفاته.. تعرف على بدايات محمد فوزي في الفن

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تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار والفنان محمد فوزي، أعماله أثرت الحياة الفنية في مصر وظلت علامة في وجدان أجيال عاصرته وأجيال جديدة لا زالت تردد أغانيه.



وُلد محمد فوزي عبدالعال حبس الحاو في 28 أغسطس 1918 في قرية كفر أبو جندي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية.



هو الابن الحادي والعشرون من أصل 25 ابنًا لوالديه، منهم المطربة هدى سلطان، والمطربة هند علام.



تخرج من المدرسة الإبتدائية في طنطا عام 1913 وبدأت حينها ميوله للموسيقا والغناء، حيث تعلم أصول الموسيقا من رجل الإطفاء محمد خربطلي، انتسب لمعهد فؤاد الأول للموسيقا، لكن سرعان ما غادره.



اتجه للعمل في الملهى الليلي لبديعة مصابني طمعًا بالأجر العالي، فكوّن العديد من الصداقات مثل محمد عبد الوهاب ومحمود الشريف وتعاون معهم في تلحين الأغاني للكثير من الاسكتشات والعروض المسرحية.



وقد سارع فوزي بالتقدم إلى امتحان إذاعة مصر كملحنٍ ومطرب، حيث فشل في الغناء ونجح في التلحين.



