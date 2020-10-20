الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:24 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نفى الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض مصر لعاصفة التنين، قائلًا: "لن نشهد عاصفة التنين، وهناك مبالغة في السوشيال ميديا في توقعات حالة الطقس".

وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن حالة من عدم الاستقرار الطبيعة، وليست عنيفة، ولكن حالة من حالات الخريف الطبيعة، ولكن تم الترويج لها بشكل مبالغ فيه.

وأضاف أن حالة من عدم الاستقرار تكون مصحوبة بأمطار، وأمطار من متوسطة لغزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، ومن متوسطة لغزيرة على القاهرة، ولكن لن تؤثر على الأنشطة اليومية.

وأشار إلى أن السواحل الشمالية ومدن القناة هي الأكثر تأثرًا بموجة الطقس السيئ، موضحًا أن الموجة بدأت من اليوم، وتم رصدأمطار على السلوم ومطروح الآن.


أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

طقس الأربعاء نهارًا

- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، وسيوة، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.


- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على "السلوم- مطروح- سيوة"،وتكون من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة، وكفر الشيخ.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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