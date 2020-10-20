"مين ديه هنا قمر".. هنا شيحة تثير الجدل بإطلالة غريبة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة هنا شيحة، صورة من أحدث جلسات تصوير لها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة هنا شيحة، في الصورة بميك أب صاخب، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "هى مين دى اصلا هنا زى القمر مين دى بقه.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة مشاركتها في مسلسل "شاهد عيان"، مع عدد من الفنانين منهم وليد فواز، محمد لطفي، بسمة، وهو من إخراج محمد حماقي.

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