كريم حافظ يتعافى من فيروس كورونا ويشارك فى تدريبات مالاتيا سبور

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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تعافي اللاعب الدولي المصري كريم حافظ المحترف ضمن صفوف نادى مالاتيا سبور التركي من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. 

وشارك كريم حافظ فى تدريبات فريقه مالاتيا سبور الجامعية اليوم الثلاثاء استعدادا للمباراة المقبلة من بطولة الدوري التركي الممتاز.

وكان النادى التركي قد أعلن الأسبوع الماضي إصابة اللاعب الدولي المصري بفيروس كورونا المستجد وخضوعه للحجر الصحي.

يذكر أن كريم حافظ قد انضم لصفوف نادى مالاتيا سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة 3 مواسم قادما من صفوف نادى وادي دجلة.

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