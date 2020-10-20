أفشة وكهربا يشاركان في تدريبات الأهلي

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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شارك محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الآلام التي شعر بها عقب مباراة الذهاب أمام الوداد بالمغرب والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية «أفشة» من خلال الأشعة على الضلوع بعدما تعرض لكدمة خلال مشاركته في مباراة الوداد، كما أجرى أشعة أخرى على العضلة الخلفية بعد شكواه من إجهاد بها، وشارك اللاعب في مران اليوم بعد تحسن حالته وزوال الآلام التي اشتكى منها.

كما انتظم محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي بعد خضوعه لفحص طبي للتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان اللاعب قد اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة الذهاب أمام الوداد.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد في جولة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب محمد الخامس، ويستعد الفريق لمباراة العودة التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل.

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