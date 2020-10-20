مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع قادة المدارس

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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رأس مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح ، اليوم عبر الاتصال المرئي ، اللقاء الفصلي لقادة المدارس ، بحضور مساعد مدير التعليم عبدالله بن محمد العقيلي وقادة المدارس.

 

وناقش اللقاء العديد من المحاور التعليمية والتربوية، اشتملت على الدور الفاعل لقائد المدرسة في تعزيز التحصيل الدراسي، وأثر التميز المدرسي على مخرجات التعليم ، وكذلك تشجيع المجتمع التعليمي على التفاعل مع مسابقة مدرستي الرقمية .


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