خبير: 5 آلاف حادث مروري في 6 أشهر فقط

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قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن الثقافة المرورية غير مكتملة لدى المواطنين على كافة المستويات، وهذا يرجع إلى عجم اهتمام الإعلام بالترويج للتعليمات المرورية خلال السنوات السابقة.



وتابع "هشام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء،أن القيادة السياسية الحالية عندما تولت السلطة أصدرت قانون 59 لعام 2019، لتنظيم حركة المرور، وتقليل الحوادث المرورية الموجودة في الشارع.



وأشار إلى أن عدد الحوادث المرورية في أول 6 شهور في 2017 تزيد عن 5آلاف حادث، والسبب الرئيسي في هذه الحوادث هو قائد السيارات، وهذا دليل على جودة الطرق التي تنفق الدولة عليها مليارات الجنيهات سنويًا.

