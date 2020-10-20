مران الأهلي - تدريبات تأهيلية لمروان محسن.. وموسيماني يركز على تصحيح الأخطاء

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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خاض مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

واشتكى مروان محسن من إجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الوداد المغربي التي أقيمت يوم السبت الماضي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقام اللاعب بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي؛ تمهيدا للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من المغرب صباح يوم الأحد الماضي؛ استعدادا لمباراة العودة أمام الوداد المغربي التي تقام يوم الجمعة المقبل.

وفي سياق متصل، ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على تدريبات الكرة خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى الجهاز الفني تدريبات فنية وخططية، ركز خلالها على بناء الهجمة والتحرك داخل منطقة الجزاء، والعمل على تصويب الأخطاء بشكل عملي ونظري من خلال الحديث المستمر مع اللاعبين أثناء المران.

ويجري الأهلي مسحة طبية غدًا على هامش مران الفريق وفقا للبروتوكول الطبي؛ استعدادا لمواجهة الوداد.

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