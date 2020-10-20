الحكومة: لا حديث عن تعطيل الدراسة أثناء موجة الطقس السىء.. ولكن

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:07 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن التحذيرات بتقلبات جوية تصنع حالة من القلق والاستعداد وكل المؤشرات أن الموجة لن تصل حدتها إلى ما حدث في مارس الماضي.

وأضاف سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عدد المحافظات المتأثرة بموجة التقلبات الجوية 18 محافظة يمكن تقسيمهم إلى 3 مستويات من حيث شدة التأثر بالأمطار المستوى الأول الإسكندرية ومطروح والسلوم وسيوة وبعدهم مدن القناة الثلاثة والمستوى الثالث 6 من محافظات الدلتا منها البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية.

وتابع أن باقي المحافظات تم تقسيمها أيضا فالمستوى الرابع يضم شمال وجنوب سيناء وهي بسبب طبيعتها هناك احتمالية تعرضها لسيول والمستوى الخامس القاهرة والجيزة والقليوبية ستكون أقل حدة والمستوى السادس الفيوم وبني سويف والمنيا.

ومن ناحية عدد الأيام قال أن هناك تباين في الذروة فالقاهرة تكون ذروتها الجمعة والسبت والاسكندرية خميس وجمعة وسبت. 

وبالنسبة للدراسة أكد سعد أنه لا يوجد حديث عن تعطيل الدراسة ويوم الجمعة بنهاية اليوم سيتم تقييم الموقف من جانب المحافظين كل في محافظته لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف أنه تم إرسال جدول التوقعات للمحافظات وهناك استعداد بتوفير عدد كافي من عربات شفط المياه.

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