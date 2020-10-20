أحمد موسى: الإرهابية تبث الشائعات والأكاذيب ضد مصر (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الاخوان الإرهابية تشكك دائما في كل المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية في كافة القطاعات.



وأضاف موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الاخوان بدأوا حملات التشكيك منذ سنوات عدة خاصة أثناء تشييد قناة السويس الجديدة ".



وتابع:" كل الشائعات والاكاذيب التي اطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف تشكيك المواطن في أي امر وإجراء الدولة المصرية تنفذه".



وأكمل:"طالبنا بتبطين الترع وتغطيتها في قرى الصعيد منذ سنوات والرئيس السيسي بدا في تبطين الترع وتنظيفها وتغطيتها لصالح المواطن المصري ".



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ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل مباشرة للجيش والشرطة والمواطنين، خلال كلمة على هامش حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.



وأكد الرئيس السيسي أن هناك من يحاول تحريك الشعوب وحشد الرأي العام بالأكاذيب من أجل تدمير بلادهم، لافتا إلى أن الدفاع عن الوطن أمر شريف وعظيم، مضيفًا أن المقاتلين من الخريجين لا يضحون فقط بالوقت والجهد بل أحيانا بالدم أيضًا.



وشدد الرئيس، على أن مصر لن يستطيع أحد من الخارج أن يعتدي عليها، فنحن لا نعتدي علي أحد وجيشنا قادر علي ردع أي معتدٍ، موضحا أن التشكيك والافتراء لا يقل خطورة عن أي اعتداء على الدولة.



ولفت الرئيس، في رسالة بالغة الأهمية إلى إضافة مهمة جديدة لجناحي الأمن من الجيش والشرطة وهي نشر الوعي بالمخاطر التي تحاك ضد الوطن عبر تحديث المواد الدراسية في الكليات العسكرية إضافة إلى واجبهم بالتواصل لتوعية المجندين.



ووجه الرئيس السيسي كلامه للضباط الخريجين،: "وعي أخوك المجند اللي معاك جزء يضاف لمهمتك، علشان هو كمان يساهم بوعيه مع أسرته، مفيش تحدي يقابل البلد بالحرب الحديثة إلا بالوعي الحقيقي".



وقال "القضية عندهم إزاي يحركوا الشعوب لإيذاء بلادهم، كل القضايا والمشاكل مش بتنتهي ومش هتنتهي لأن دي سنة الحياة، لكن الفكرة إزاي أحشد الرأي العام بالسلب، من خلال التشكيك والكذب".



وأكد أن هناك مهمة إضافية للجيش والشرطة، من خلال توعية الأبناء المجندين في الوحدات المختلفة بالمخاطر التي تحاك ضد الدولة، لأن الخطر الحقيقي الآن هي حرب الإشاعات والمعلومات والتي لا تقل خطورة مما يدفعنا للحظر ومما يدعونا لتكرار التنبيه عن آليات حشد الرأي العام بالسلب والتشكيك.

