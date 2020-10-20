أحمد موسى: إقبال كبير من الشباب للالتحاق بالكليات العسكرية (فيديو)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك إقبالا كبيرا من الشباب للالتحاق بالكليات العسكرية وأكاديمية الشرطة، وهذا يدل على وعي الشباب بأهمية حماية أمن واستقرار الدولة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" الأسر لم تبخل على مصر بابنائها للانضمام في الكليات العسكرية وأكاديمية الشرطة ".

وتابع الإعلامي احمد موسى:" الكليات العسكرية وأكاديمية الشرطة ينضم لها أبناء الوطن من كافة محافظات مصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس عبد الفتاح السيسي يخرج في كل لقاءاته للحديث عن أهمية الوعي للمصريين.

وتابع:" الرئيس السيسي حيا أبطال القوات المسلحة وأولياء أمور الخريجين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي تحدث عن عمليات الحشد والافتراء والاكاذيب وتحدث الرئيس السيسي عن الدور المهم لابطال القوات المسلحة وأنهم لهم دور في توعية المجندين بأهمية مواجهة الأفكار الهدامة وحملات التزييف".

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ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل مباشرة للجيش والشرطة والمواطنين، خلال كلمة على هامش حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وأكد الرئيس السيسي أن هناك من يحاول تحريك الشعوب وحشد الرأي العام بالأكاذيب من أجل تدمير بلادهم، لافتا إلى أن الدفاع عن الوطن أمر شريف وعظيم، مضيفًا أن المقاتلين من الخريجين لا يضحون فقط بالوقت والجهد بل أحيانا بالدم أيضًا.

وشدد الرئيس، على أن مصر لن يستطيع أحد من الخارج أن يعتدي عليها، فنحن لا نعتدي علي أحد وجيشنا قادر علي ردع أي معتدٍ، موضحا أن التشكيك والافتراء لا يقل خطورة عن أي اعتداء على الدولة.

ولفت الرئيس، في رسالة بالغة الأهمية إلى إضافة مهمة جديدة لجناحي الأمن من الجيش والشرطة وهي نشر الوعي بالمخاطر التي تحاك ضد الوطن عبر تحديث المواد الدراسية في الكليات العسكرية إضافة إلى واجبهم بالتواصل لتوعية المجندين.

ووجه الرئيس السيسي كلامه للضباط الخريجين،: "وعي أخوك المجند اللي معاك جزء يضاف لمهمتك، علشان هو كمان يساهم بوعيه مع أسرته، مفيش تحدي يقابل البلد بالحرب الحديثة إلا بالوعي الحقيقي".

وقال "القضية عندهم إزاي يحركوا الشعوب لإيذاء بلادهم، كل القضايا والمشاكل مش بتنتهي ومش هتنتهي لأن دي سنة الحياة، لكن الفكرة إزاي أحشد الرأي العام بالسلب، من خلال التشكيك والكذب".

وأكد، أن هناك مهمة إضافية للجيش والشرطة، من خلال توعية الأبناء المجندين في الوحدات المختلفة بالمخاطر التي تحاك ضد الدولة، لأن الخطر الحقيقي الآن هي حرب الإشاعات والمعلومات والتي لا تقل خطورة مما يدفعنا للحظر ومما يدعونا لتكرار التنبيه عن آليات حشد الرأي العام بالسلب والتشكيك.


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