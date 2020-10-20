نجم الأهلي يطلب المشاركة أساسيًا





طالب الدولي السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة أساسيّا في مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في الفترة المقبلة، بعد ابتعاده عن المباريات لصالح مروان محسن.





جلسة أليو بادجي وموسيماني





وأبلغ المهاجم السنغالي بادجي، المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، برغبته في عقد جلسه معه، عقب العودة من المغرب، بعد مباراة الوداد المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وطلب أليو بادجي من الجهاز المُعاون عقد جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني، في أول مران يخوضه الفريق استعدادًا لمباراة العودة أمام الوداد الغربي، لبحث المشاركة بشكل أساسي خلال مباريات الفريق.





ويعيش السنغالي بادجي حالة من الغضب خلال الساعات القليلة الماضية، عقب استبعاده من مواجهة الوداد المغربي، وعدم الدفع به رغم تعافيه من الإصابة.





الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد حقق فوزًا غاليًا خارج الديار، على حساب نادي الوداد المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي اقيمت على استاد محمد الخامس، ضمن إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



