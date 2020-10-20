ساسي يتواجد في الزمالك بعد وصوله من المغرب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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تواجد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في مقر النادي، بعد وصوله إلى مصر عصر اليوم من المغرب بعد الإعلان عن سلبية مسحة كورونا الخاصة به، حيث وصل بصحبة بعثة الوداد المغربي.

ويستأنف الفريق تدريباته بعد قليل استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان الزمالك قد فاز الأحد الماضي على الرجاء البيضاوي المعغربي بمركب محمد الخامس بالمغرب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

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